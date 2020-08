Yakuza: Like a Dragon na vás bude mluvit libozvučnou angličtinou

10. 8. 2020 12:10 | autor: Patrik Hajda

V Japonsku si tradičně užívají novou Yakuzu o mnoho měsíců dříve než ve zbytku světa. Konkrétně již od ledna, a to pouze na PlayStationu 4. Do našich končin se Yakuza: Like a Dragon podívá letos v listopadu a pro zájemce bude připravený profesionální anglický dabing, který se představuje v sérii videí rovněž popisujících jednotlivé herní postavy.

Níže se seznámíte s postavou Masumiho Arakawy, jemuž propůjčí hlas George Takei známý například svou rolí poručíka Sulu ve Star Treku. Andrew Morgano známý jako Kollector z Mortal Kombatu zde bude promlouvat skrze drsného Koičiho Adačiho. A nemůže chybět ani představovačka Kaijie Tanga, který se zhostil role hlavního hrdiny Ičibana Kasugy.

Anglický dabing zní opravdu dobře, i když osobně bych bez zaváhání upřednostnil původní japonštinu. Yakuza: Like a Dragon vyjde v listopadu na PC, PlayStationu 4 a Xboxu One. Půjde zároveň o launchový titul Xboxu Series X a později se dostane i na PlayStation 5. Pokud si koupíte verzi pro současnou generaci konzolí, dostanete upgrade na novou generaci zdarma.

zdroj: Sega

