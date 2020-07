Watch Dogs Legion vyjdou už v říjnu

12. 7. 2020 21:35 | autor: Adam Homola

Ubisoft začal svoji velkou akci Ubisoft Forward s potenciálně velkým esem v rukávu: Watch Dogs Legion. A aby byl úvod ještě údernější, dostali jsme neherní trailer tak trochu ve vizuálním stylu připomínajícím výborný Spider-Man: Into the Spider-Verse. S hrou to sice mělo pramálo společného, ale jako úderná stylovka na začátek posloužil trailer výborně. Naštěstí neskončilo jen u neherních záběrů, ale vzápětí jsme dostali slušnou porci akce přímo ze hry.

Šéf vývoje Clint Hocking opět potvrdil, že ve Watch Dogs Legion můžete rekrutovat prakticky kohokoliv, a následně tak hrát prakticky za kohokoliv. Z klasických NPC (non-playable characters) se stávají NPC („now-playable characters“) a základní premisu velké městské akce mohou slušně oživit.

To už ostatně ukazuje macatý gameplay trailer začínající představením několika nových a řádně drsných příběhových postav. Nechybí ani neméně drsná babička, která nás zaujala už při prvním odhalení hry. Tentokrát se ale hraje za jiné hrdiny, respektive více či méně běžné občany Londýna.

Vaším úkolem je infiltrovat londýnský Tower, a tak přichází na řadu výběr postavy. K dispozici máte všechny, které jste si v předchozích hodinách najali.

Vývojáři se nejprve předvedli s dělníkem. Ten sice umí nahackovat prakticky cokoliv, ale když dojde k nejhoršímu, dovede se dobře ohánět nástroji a k dispozici má i hřebíkomet. Ještě užitečnější je ale jeho nákladový dron, který je k mání na přivolání. Díky němu se může dělník dostat přes zdi, kde kolem sebe začne metat jeden hřebík za druhým.

Ve videu se ale objevil i poklidnější styl hraní. Nepřekvapivě můžete totiž stejnou misi odehrát na několik různých způsobů, a tak, pokud vám nesedí přímočará akce, můžete všechno a všechny hackovat. Nebo si zahrát takového malého Hitmana, kdy do Toweru nakráčíte hlavním vchodem jako člen ochranky. Jen se podle toho také musíte za branami chovat.

Všechno je to jednoduše na vás a na tom, koho máte zrovna k ruce. Čistě teoreticky totiž můžete odehrát Watch Dogs Legion s jednou postavou, pokud budete tedy dostatečně dobří. Permanentní smrt je ale mrcha, a tak bude lepší mít v záloze i další hrdiny.

Na Ubisoft Forward se objevil i Phil Spencer z Microsoftu a potvrdil, že Watch Dogs Legion bude na Xboxu podporovat Smart Delivery. Ať už si tedy koupíte hru na Xbox One, či Xbox Series X, dostanete automaticky tu nejlepší dostupnou verzi. Podobně jako v případě Cyberpunku, first party her nebo (velmi pravděpodobně…) drtivé většiny všech velkých her.

Watch Dogs Legion vypadá pořád velice lákavě a díky systému NPC i nesmírně ambiciózně. Jak moc se to tvůrcům v čele s Hockingem podaří či nepodaří, uvidíme už brzy, konkrétně 29. října.