Vyrážíme do akvária v sedmém díle LongPlaye The Last of Us: Part II

15. 10. 2021 14:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

Posledně jsme s Ellie ukončili druhý den v Seattlu, který vyvrcholil emotivní scénou s Norou v podzemí zamořené nemocnice. Třetí den The Last of Us: Part II je před námi a nás čeká dlouhá cesta do akvária, kde by se podle posledních zpráv mohla ukrývat Abby.

Celkově šestnáctou epizodu našeho LongPlaye série The Last of Us můžete živě sledovat na našem YouTube od 14:30, přičemž ve studiu klasicky usedne Pavel, který bude tentokrát hrát, společně se Šárkou, která ho bude povzbuzovat. Těšíme se na viděnou!