Fight Club #692 - Na co se těšíme v podzimním návalu

GamesPlay - Age of Mythology: Retold

Revenge of the Savage Planet - Odhalení

Indiana Jones and the Great Circle - Trailer

Mafia: The Old Country - První teaser

Kingdom Come: Deliverance II - Gameplay Teaser Trailer

Path of Exile 2 - Datum spuštění předběžného přístupu