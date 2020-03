V dalším rozšíření Total War: Three Kingdoms si zahrajete za mstitele a vrahy vlastních otců

Windows

- Video autor: Václav Pecháček

Synové jednoho dne musí vystoupit ze stínu svých otců. To je ústřední poselství nového rozšíření k Total War: Three Kingdoms jménem A World Betrayed. Na rozdíl od posledního datadisku Mandate of Heaven, který vás nechal zamířit do minulosti, se tentokrát ujmete potomků některých legendárních vojevůdců.