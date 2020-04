V Call of Duty: Warzone se dá zabíjet i průzkumným dronem. Podívejte se na jeden z nejlepších killů

- Téma Autor: Václav Pecháček

Call of Duty: Warzone trhá rekordy a zdá se, že v době koronavirové krize si tuhle battle royale chtějí zahrát snad úplně všichni – samozřejmě do značné míry i proto, že je zdarma, na rozdíl od původní Call of Duty: Modern Warfare s její kampaní a klasickým multiplayerovým módem. Activision ovšem hodlá potěšit všechny, kdo by si chtěli vyzkoušet i něco jiného než přežívání ve stále menším kruhu, a o víkendu nabídne multiplayer zdarma pro všechny. celý článek