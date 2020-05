TOP 9 největších herních marketingových průšvihů

30. 5. 2020 10:00 | autor: Redakce Games.cz

Videa, která by se zabývala různými výběry toho nejlepšího, jsme plánovali už dlouho. Je to poměrně populární formát všude po světě, což s sebou ovšem nese negativní stránku: hledat, co ještě nebylo zpracované, jde obtížně. I tak jsme chtěli na úvod dát něco, co není tak okaté jako TOP nejlepší postavy. A tady to máte: největší marketingové průšvihy herní historie!

Topky by se u nás měly objevovat pravidelně. Můžete nám tak psát do diskuze případné návrhy, jaká další témata byste rádi. Co se týče nejhorší marketingových průšvihů, tohle je náš výběr toho, co se nám zdálo nejzajímavější. Doufáme, že budete spokojení, a pokud vám ve videu bude něco chybět, napište nám do diskuze nebo na Discord.

Stejně si pořád nedokážeme vysvětlit, že ta novozélandská kampaň ke Splinter Cell prošla schvalovacím procesem. Skvělá práce, Ubisofte!