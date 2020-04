Slovenská strategie Gray Zone vypráví o vzpouře důlních otroků

Windows

- Video autor: Šárka Tmějová

Budoucnost kolonizace vesmíru si pod vlivem sci-fi literatury, filmů a optimismu Elona Muska obvykle malujeme poměrně růžově, slovenská příběhová RTS Gray Zone ale v nejnovějším traileru předkládá poněkud odlišný obrázek. Hlavní hrdina Valern se vzepře otrokářskému systému poté, co si jeho otec zlomil nohu v dolech, kde byli oba donucení pracovat. Slovenská vize budoucnosti míří koncem měsíce do předběžného přístupu.

Naši geografičtí sousedé z košického studia EastWorks popisují svůj výtvor jako příběhový RTS shoot 'em up s RPG prvky. Mechaniky z klasických strategií chce Gray Zone obohatit o nové prvky jako taktický mód, moderní fyziku, přizpůsobování hlavního hrdiny a podobně.

Co se protagonisty Valerna týká, měl tu smůlu, že se nenarodil jako otrokář vládnoucí strany, nýbrž jako jeden z tisíců pod jejím bičem. Jednoho dne obdobně pošmourného jako všechny ostatní se nicméně rozhodne stát hrdinou, vůdcem vzpoury a zachráncem lidu.

zdroj: Eastworks

Pod jeho velením postupně vzniká buňka odboje, která musí likvidovat nepřátele, či se jim na plejádě rozmanitých map nenápadně vyhýbat. Během plnění povinných a volitelných úkolů se musíte snažit minimalizovat ztráty na životech svého týmu, s čímž vám pomůže taktický mód, který zastaví čas a dá vám chvilku na rozmyšlenou a možnost rozdat rozkazy.

Plná verze hry bude obsahovat čtyři kapitoly o šesti misích plus jednu bonusovou v první části. Předběžný přístup, který začne na Steamu 30. dubna, nabídne prvních pět kompletních misí včetně cutscén a plně nadabovaných dialogů z první kapitoly.

Kompletní hru by EastWorks chtěli stihnout dokončit do konce roku 2021, což se jim ale podaří jen v případě, že zvládnou dostatečně zvětšit vývojářský tým. Ten má v současné době zkušenosti ze studií, která vyvíjela Hitmana 2, Mafii 3 nebo Armu 3. Pokud vhodní noví kolegové nebudou k nalezení, mohl by se vývoj Gray Zone protáhnout až do roku 2023.