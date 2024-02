Podívejte se na záznam vysílání Suicide Squad: Kill the Justice League

8. 2. 2024 13:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Suicide Squad: Kill the Justice League dopadlo tak nějak všelijak. U nás dal hře Kuba pětku s tím, že nejde o špatný looter shooter, ale zároveň, což je tak nějak definice pětky, není ani moc dobrý. Z velké a potenciálně kvalitní hry se nakonec vyklubal bohužel jen šedý, nezajímavý a nepříliš zábavný průměr, což je v kontextu zdrojového materiálu, a především předchozí produkce studia Rocksteady, vlastně poměrně solidní zklamání.

Co přesně se na hře pokazilo a co se naopak povedlo? To si můžete přečíst ve zmíněné recenzi, ale pokud potřebujete pohybující se obrázky, jistě dobře poslouží dnešní GamesPlay.