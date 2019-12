Sledujte živě vyhlášení her roku a oznámení novinek z The Game Awards

- Video autor: Redakce Games.cz

Zatímco většina z nás bude tvrdě spát, jistě se najdou tací, kteří v půl třetí ráno nebudou mít co na práci. A pokud vás alespoň trochu zajímají hry a angličtina není vaším nepřítelem, můžete sledovat živě prestižní předávání cen The Game Awards, během kterého tradičně dochází k odhalení malých i velkých her pro nadcházející roky.

Geoff Keighley, pořadatel The Game Awards přislíbil odhalení 15 nových her. Zároveň letos rozjíždí doprovodný program The Game Festival, v jehož rámci dostanete na dva dny možnost vyzkoušet 13 demoverzí chystaných her (víc v samostatném článku). Živý přenos The Game Awards odstartuje ve 2:30 našeho času na spoustě kanálu včetně YouTube, Twitch, Twitter, Facebook, Steam, Mixer, MLG, Caffeine a dalších. Zítra očekávejte pořádnou nálož psaných informací na našem webu.