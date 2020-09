Sledujte šestou epizodu našeho LongPlay Mafia: The City of Lost Heaven dnes od 15:00

4. 9. 2020 14:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Tento týden je naše mafiánské řádění doslova urvané ze řetězu a vy dostanete hned dvojitou porci. V pondělí jsme úspěšně navštívili lepší společnost, vystříleli nadzemní garáže, dali si obídek se Salierim a ještě jsme narušili narozeninovou oslavu. Naše běsnění bude pokračovat dnes v obvyklý čas a jako vždy se máte na co těšit.

Nejenže jsme si pro vás připravili naší vlastní zločineckou historku z reálného života, ale také se snad konečně dostaneme na kobylku mladému Morellovi. Čeká nás strastiplná pouť do doků a pokud to vše dobře dopadne, stihneme zatnout tipec i staršímu bratrovi. To si prostě nechcete nechat ujít! Tak na viděnou ve tři hodiny odpoledne na našem YouTube kanálu!

