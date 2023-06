Sledujte s námi stream Ubisoftu. Dorazí Avatar, The Crew i nový Assassin

12. 6. 2023 17:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Po včerejším výborném Microsoftu a specifické PC Gaming Show přichází na řadu další těžká váha letošní „E3“ – Ubisoft. Ten toho má v záloze hodně a namísto toho, abychom si dělali zase srandu z nesčetněkrát odloženého Skull & Bones, budeme se raději těšit. Mimo jiné třeba i na taktéž odloženého Avatara, který by měl být ambiciózní i hezký. Totéž by mohlo platit i o novém The Crew a není pochyb o tom, že se v nějaké formě objeví i blížící se Assassin’s Creed Mirage. Otázkou je, kolik dalších (už oznámených) Assassinů Ubisoft ještě ukáže.

Firma může navíc i překvapit, ostatně nechystá jen další The Division a Prince z Persie, ale víme třeba i o remaku Spinter Cellu a také nekonečně vyvíjeném Beyond Good & Evil 2. Potenciál tiskovky je velký, my se těšíme a Ubisoft může po těch všech odkladech snad jen příjemně překvapit. Začínáme v 18:45.