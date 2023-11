Sledujte přednášky z GDS 2022: Jakub Vavřík – Jak vznikalo Lost Heaven pro Mafia: Definitive Edition

11. 11. 2023 15:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

Loňská Game Developers Session 2022 nabídla řadu zajímavých přednášek a panelových diskuzí zaměřených na českou i zahraniční vývojářskou scénu, ale i na nadšence, kteří se chtějí dozvědět zajímavosti ze zákulisí vzniku oblíbených titulů. Letošní ročník otevře dveře do světa herního průmyslu 8. a 9. prosince v pražském Kongresovém centru a už teď láká na velmi zajímavá jména – vystoupí na něm například Brian Fargo (inXile), Josh Sawyer (Obsidian) či Dean Hall (RocketWerz), z tuzemských pak Jakub Dvorský (Amanita) nebo Martin Klíma (Warhorse).

Ještě než vypukne Game Developers Session 2023, přineseme vám to nejzajímavější z loňska. Díky přednášce Jakuba Vavříka ze studia Hangar 13 se dozvíte, jak po osmnácti letech od vydání původní kultovní klasiky znovu vznikala metropole Lost Heaven pro definitivní edici Mafie z roku 2020. Co byla pro tým grafiků největší výzva? Jak spolupracovali s ostatními odděleními a jak náročné bylo najít společně kompromisy? Na tyto otázky Jakub Vavřík odpoví v následujícím videu:

Jakub Vavřík (Hangar 13) Jakub je členem týmu pro vytváření prostředí (Environment Art) ve společnosti Hangar 13 již 9 let. Během svého působení měl příležitost pracovat na titulech jako Mafia 3 se všemi jeho DLC a na hře Mafia: Definitive Edition.

Videa z Game Developers Session 2022 vám přinášíme společně s organizátory konference. Další videozáznamy z minulých ročníků najdete na YouTube. V příštích dnech se můžete těšit například na přednášku Dana Vávry o tom, jak psát dobrý herní quest, na post mortem české soulsovky The Last Oricru od Vládi Geršla či na politický rozbor protiválečné strategie This War of Mine.