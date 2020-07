Sledujte od 16:50 přenos Xbox Game Showcase s českým komentářem

23. 7. 2020 15:30 | autor: Redakce Games.cz

Tak jsme se snad konečně dočkali. Po nemastném neslaném streamu her na Xbox Series X si Microsoft nachystal další předváděčku a tentokrát bychom se opravdu měli dočkat velkých věcí. Jednou z těch hlavních bude odhalení singleplayerové kampaně Halo: Infinite, té vůbec nejsilnější značky celého Xboxu. Co dalšího dorazí, zatím nevíme, ale všechno budeme bedlivě sledovat, komentovat a budeme rádi, když se budete koukat společně s námi.

Samotná show začíná sice až v 18:00 našeho času, ale v 17:00 to celé vykopne Geoff Keighley se svou pre-show, která by měla být nabitá informacemi a odhaleními. Alespoň to tvrdí marketingový šéf Xboxu Aaron Greenberg, tak snad má pravdu.

Odhalení ceny Xbox Series X, příslušenství či jakýchkoliv hardwarových nebo obchodních záležitostí ale čekat nemáme. Dnešní stream má být prý jen a pouze o hrách, a tak nezbývá než počkat a sledovat, jestli dorazí třeba i to údajné nové Fable.

