Sledujte konferenci Ubisoft Forward na E3 2021 od 20:45

12. 6. 2021 20:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

Po čtvrtečním zahájení Summer Game Festu tu dnes máme konferenci Ubisoftu. Ten prozatím naznačil spíš tituly, které na E3 2021 nepřiveze, mezi něž patří třeba remake Prince of Persia: The Sands of Time nebo The Division. Kromě očividných tutovek ale slibuje i několik překvapení – v Ubisoftu se dělá na hře z univerza Star Wars a dnes mu uteklo také pokračování Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Jinak se ale můžete těšit třeba na přejmenované Rainbow Six Extraction (karantén už totiž máme všichni dost), Riders Republic s extrémními sporty, Far Cry 6 či na nový obsah pro Assassin’s Creed Valhalla a Rainbow Six Siege. A chybět samozřejmě nesmí ani obligátní nový ročník taneční série Just Dance.

Začínáme ve 20:45, tak dorazte na naše živé vysílání na YouTube a sledujte konferenci Ubisoft Forward spolu s námi: