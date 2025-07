10. 7. 2025 19:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

V návaznosti na vydaný remaster System Shocku 2 se Jakub ponořil mezi vtahovky a rozhodl se, že znovu obehraje celou sérii geniálního cyberpunku Deus Ex. První díl sice graficky trochu zestárl, herně je ale natolik nadčasový, že má co říci i dnes. S grafikou nám navíc pomůže skvělý mod Revision, který hru krásně modernizuje do současnosti.