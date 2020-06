Sledujte GamesPlay The Last of Us: Part II živě od 15:00

19. 6. 2020 14:30 | autor: Redakce Games.cz

The Last of Us: Part II dnešním dnem oficiálně vychází a s tím padají i veškerá embarga na obrázky a videa. Šárka s Alešem se coby fanoušci prvního dílu na pokračování s Ellie v hlavní roli těšili a minimálně Šárku dle její desítkové recenze nezklamalo. Jak se na příběhový postapokalyptický survival se vzrušujícím stealthem i brutální akcí dívá Aleš?

Svoji výpravu v rámci GamesPlaye započnou v Jacksonu a tím by se měli vyhnout spoilerům, ale zřejmě dojde i na pokročilejší příběhové pasáže, které už by vám určité zvraty naznačit mohly. Určitě ale na jejich začátek včas upozorníme, takže si nás nezapomeňte naladit v 15:00 na YouTube, Twitchi nebo Mixeru a klidně se v průběhu živého vysílání Šárky ptejte na všetečné otázky týkající se The Last of Us.