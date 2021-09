Sledujte Fight Club #544 o klasických RPG staré i nové školy

1. 9. 2021 15:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Classical RPG, izometrická RPG, Infinity Engine-style RPG. Říkejme jim, jak chceme, ale všichni víme, o čem je řeč. O partičce hrdinů, kterou sledujeme většinou pohledem shora, staráme se o jejich vybavení, mikromanagujeme každého z nich a pokud možno řešíme i nějaký ten roleplay a rozhovory. Vychází nový Pathfinder, a tak jsme se rozhodli sednout ve složení Jiří, Vašek a Aleš do studia a probrat tento fenomén víc do hloubky.

Od dob Baldur’s Gate už uplynul nějaký ten pátek, ale hry v tomto stylu zažívají renesanci, která kdysi začala sérií kickstarterových projektů a pokračovala už normálně financovanou produkcí. My se dnes podíváme na zoubek především tomu, co dělají nové hry tohoto subžánru lépe, a co naopak zvládali lépe původní velikáni – a vlastně i to, jak si ještě dnes tyto klasiky vedou. Zabrousíme i do našich tendencí, které při hraní máme, jak skládáme party, jaká hrajeme povolání a kdovíco ještě. Sledujte nás od 16:00 na našem youtubovém kanále.

Svoje dotazy nám můžete posílat na adresu podcast@games.cz, případně na Discord nebo přímo do chatu během živého vysílání na YouTube.