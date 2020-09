Sledujte Fight Club #492 s Janem Rückerem o testování ve Warhorse

2. 9. 2020 15:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

České RPG Kingdom Come: Deliverance se bezpochyby zařadilo do zlatého herního fondu, především těsně po vydání ale nebylo bez chyb. O to, aby hry nebyly rozbité, se v herních studiích starají testeři, potažmo oddělení QA, které odhalené bugy předává kolegům. Ve Warhorse testování řídí Jan Rücker, který je hostem dnešního Fight Clubu.

Který bug byl ten nejkurióznější? Jak se vlastně chyby ve hrách hledají ještě předtím, než se ke hře dostanou samotní hráči? A kdy mají testeři nejvíc práce? Na to všechno i na další otázky nám Honza dnes odpoví.

Samozřejmě mu během živého vysílání můžete posílat dotazy do chatu i vy sami na našem YouTube, případně je poslat na náš mail podcast@games.cz. Startujeme v 16:00.