Sledujte Fight Club #481 o PlayStationu 5 výjimečně od 15:00

17. 6. 2020 14:00 | autor: Redakce Games.cz

Digitální E3 je v plném proudu a sice si tak sice neříká, ale nás neoblafne. Minulý čtvrtek se nám konečně ukázala podoba PlayStationu 5 spolu s ukázkami her nejen pro následující generaci, víkend pak patřil primárně titulům pro PC pod hlavičkou Guerrilla Collective. Co nás v redakci nejvíc zaujalo, na co se těšíme a kdo z nás si pořídí novou konzoli od Sony?

Dozvíte se v dnešním Fight Clubu #481, který z provozních důvodů tentokrát startuje už v 15:00, ale jde o výjimku, nikoliv o nové pravidlo. Na to si budete muset počkat až do úplného závěru, protože ne všechny zvyky dnešním dílem hodláme nabourat.

Nezapomeňte nás živě sledovat na YouTube, Twitchi či Mixeru a klidně nám do chatu pošlete nějaké ty otázky, případně nám je můžete nechat v mailové schránce podcast@games.cz, odkud si je v průběhu vysílání vysbíráme.