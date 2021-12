Sledujte charitativní stream na podporu zdravotníkům – od 18:00

7. 12. 2021 16:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Pandemie máme všichni plné zuby. O tom žádná. Bohužel se ale nezdá, že jsme nad covidem jakkoliv zvítězili. Ba naopak. Nemocnice se plní a předpovědi ohledně varianty omikron člověka moc optimismem nenaplňují. Do toho se internet plní dezinformacemi a celková frustrace se řítí na zdravotníky, které jsme ještě loni na začátku jara oslavovali, aby se teď dočkali řady urážek ze stran veřejnosti.

Rozhodli jsme se tak podpořit projekt Energii lékařům, která dodává balíčky plné energie nemocnicím. Na projekt můžete přispět také na webu https://www.energiilekarum.cz/

Záměrně se nejedná o projekt, který by vybíral na lékařská zařízení. Chceme podpořit přímo zdravotníky, kteří to mají v poslední době opravdu těžké. Doufáme, že se přidáte k nám a užijete si s námi i tenhle charitativní stream.

Určitě budeme hrát Plague Inc., a to jak za vědce zachraňující svět, tak i za virus. A pak, pak uvidíme, na co přijde chuť. Cílem je vybrat peníze pro zdravotníky a pokud možno jim i vlít trochu pozitivních emocí do žil. Sledujte nás od 18:00 na našem youtubovém kanálu.

Hrajeme na počítačích značky LYNX