20. 10. 2022 13:14 | Video | autor: Redakce Games.cz

Ačkoli Šárka s Pavlem už nadšeně slintají nad záběry z remaku Dead Space, nic to nemění na jejich odhodlání dotáhnout do úspěšného konce původní hru z roku 2008. Již za pár minut se tedy vrátí na palubu těžební lodi Ishimura, aby vyřešili nekromorfí zamoření a třeba se s Isaaacem Clarkem dostali domů do bezpečí.

Sledovat jejich eskapády můžete od 14:00 na našem YouTube kanále. Budeme se na vás těšit!