Shrnutí letošní E3 v sedmi videích

21. 6. 2021 18:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

E3 2021 je za námi – digitální, bez cestování do Ameriky, zábavných vlogů či hratelných dem. Z výstavy nám zůstaly prakticky jen tiskové konference a ani ty kolikrát nenaplnily nijak vysoká očekávání. Přesto se leccos zajímavého nakonec objevilo. Která letošní oznámení by vám neměla utéct?

Summer Game Fest

Show Geoffa Keighleyho k E3 tak úplně nepatří a kope spíše na vlastním písečku, v konečném důsledku ale patřila k těm nejzajímavějším pásmům. Objevil se tam totiž kupříkladu Elden Ring, přičemž na samostatné tiskovce Bandai Namco se probíral pouze další díl hororové série Dark Pictures. Kromě toho došlo i na více než 30 dalších titulů a o těch nejzajímavějších mluví Bětka v osmiminutovém souhrnu.

zdroj: vlastní video redakce

Ubisoft Forward a Devolver Digital

Ubisoft se mimo závěrečného traileru na herního Avatara nevytasil s ničím objevným – snad krom pokračování taktického Mario + Rabbids s podtitulem Sparks of Hope, které mu ale stihlo utéct ještě před samotnou konferencí. Ukázalo se nové Rainbow Six Extraction, nová podoba výuky na kytaru v předplatném Rocksmith+ či adrenalinové Riders Republic. Ve videoshrnutí najdete ještě to nejdůležitější z prezentace Devolveru, která byla dle tradice vydavatele řádně ztřeštěná, ale ukázala i perly z nezávislé scény.

zdroj: vlastní video redakce

PC Gaming Show

Z PC Gaming Show shrnutí nemáme – šlo o skoro dvouhodinovou přehlídku zajímavých menších titulů, u nichž ovšem dost záleží na individuálním vkusu. Pokud jste tedy připravení ponořit se do mírně bahnité říčky ve snaze objevit cenné zlaté zrnko, můžete se podívat na komentovaný záznam celé konference.

zdroj: vlastní video redakce

Xbox + Bethesda a Square Enix

Od konference Microsoftu jsme si z letošní E3 slibovali asi nejvíc – a taky jsme v porovnání s ostatními nejvíc dostali, ale i přesto šlo o jeden z těch slabších ročníků. Kvůli pandemii se ostatně není čemu divit. Mohli jsme se aspoň poveselit s prvním pořádným trailerem na Starfield, oznámením Forzy Horizon 5, záběry ze Stalkera 2 či příslibem The Outer Worlds 2.

V našem shrnutí najdete i to nejdůležitější z tiskovky Square Enixu, kde se z příštího velkého projektu studia Eidos Montreal sice nevyklubal nový Deus Ex, ale aspoň singleplayeroví Guardians of the Galaxy. A také se tam ukázal asi omylem nejvtipnější trailer celé výstavy, chaotický Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin.

zdroj: Archiv

Capcom

Konference Capcomu nebyla zázračná – neoznamovaly se tam žádné nové hry a kromě příslibu doprovodného obsahu pro Resident Evil Village se v ní nestalo prakticky nic hodného pozornosti. Vyloženě trapně pak působilo esportové okénko, od kterého všichni ostatní vydavatelé už zvládli upustit, protože jim došlo, jak moc se světy turnajových profíků a běžných hráčů žhavých po pěkných trailerech ve skutečnosti míjí.

zdroj: vlastní video redakce

Nintendo

Poslední z tiskovek byla příjemným a zároveň velmi symptomatickým uzavřením E3 2021. Nintendo ukazovalo hry, které v naprosté většině případů vyjdou letos, ale zároveň jich nebylo zrovna moc a kdo si brousil zuby na něco konkrétního, pravděpodobně odcházel zklamaný. Ukázal se nový Metroid, nahlédlo se do pokračování Zeldy, ale třeba taková Bayonetta 3 se neobjevila vůbec a absentoval i dlouhodobě spekulovaný výkonnější Switch.

zdroj: vlastní video redakce

A co my?

Vašek, Patrik, Bětka a Pavel letošní E3 zhodnotili z našeho pražského studia. Jak jim čistě digitální podoba výstavy vyhovovala, na co se těší, co je naopak naštvalo? A mají pocit, že se ještě na fyzickou E3 do USA někdy podívají, zůstane u internetového formátu, nebo snad úplně zanikne? Podívejte se na 533. díl podcastu Fight Club, kde probíráme E3 2021 z nejrůznějších úhlů.

zdroj: vlastní video redakce