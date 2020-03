Rozpoutejte chaos v týmové řežbě Bleeding Edge

- Dojmy z hraní Autor: Šárka Tmějová

Když konference Microsoftu na E3 odhalila, že nová hra od Ninja Theory bude týmová řežba, neubránila jsem se zklamání. Zvlášť když na první i druhý pohled Bleeding Edge připomíná grafickým stylem Overwatch s trochou přidaného šílenství z Borderlands. Od tvůrců Hellblade: Senua‘s Sacrifice bych zkrátka a dobře čekala něco trochu jiného. Na druhou stranu zřejmě dostaneme přesně to, co bychom čekali od tvůrců DmC: Devil May Cry. celý článek