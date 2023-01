Redakční pokec – jak se nám líbila první epizoda televizního The Last of Us

17. 1. 2023 14:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Na HBO měl z neděle na pondělí premiéru první díl seriálového zpracování The Last of Us. Šárka s Pavlem měli možnost vidět pilotní epizodu v kině už minulý týden a výsledek si moc pochvalovali. Podobně hovoří i zahraniční recenze. Co si ale o seriálu myslí další členové redakce? A jak se líbila první epizoda seriálu vám? O tom všem si popovídáme v uvolněném redakčním pokecu, který poběží od 15:00 na našem YouTube kanále! Začátek jako vždy bude bez spoilerů, od druhé části budeme hovořit již se spoilery.