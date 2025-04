15. 4. 2025 14:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

V pondělí nad ránem si odbyl premiéru první díl druhé série The Last of Us. Šárka s Jakubem si proto s čerstvými dojmy sednou k mikrofonům a pořádně si proberou, co se jim v pokračování úspěšné videoherní adaptace líbí a co naopak ne. Startujeme v 15:00.