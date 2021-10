Nintendo Switch – OLED Model – redakční pokec

12. 10. 2021 17:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Nintendo Switch – OLED Model jsme dostali do redakce před nějakou dobou, a tak jsme si řekli, že sepsat jen obyčejnou textovou recenzi nestačí. Proto jsme taky usedli na pár minut před kameru a o novém Switchi jsme si popovídali.

Vedle základních informací o tom, co je nové a co staré, co je lepší a co stejné, vám nový OLED model i ukážeme a uvidíte i porovnání displejů se staršími modely – od startovního, přes ten z roku 2019, až po cestovní Lite.

Nintendo Switch – OLED Model toho nepřináší málo a jeho nový displej je, minimálně v porovnání s jakoukoliv jinou předchozí verzí Switche, opravdu krásný. Potěší také konečně použitelný stojánek, ale pokud hrajete primárně na TV, nebudou vám novinky moc platné. Ale to vám už všechno vysvětlíme v přiloženém videu, případně v textové recenzi.