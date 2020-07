Mobilní Elite Squad povolá do akce všechny hrdiny Toma Clancyho

13. 7. 2020 10:15 | autor: Adam Homola

Loni oznámenou akci Tom Clancy’s Elite Squad jsme na E3 poněkud vyignorovali, přiznáváme. Ovšem ruku na srdce – není divu. Nevyčnívající mobilní hra mezi všemi těmi velkými oznámeními jednoduše zapadla. A Ubisoft se s ní od té doby také moc nepřipomínal. Projekt ale není zrušený, Elite Squad se vrátila a na poměry mobilních her nevypadá vůbec marně.

Co z toho nakonec vyleze je samozřejmě druhá věc, ale zjistíme to už poměrně brzy. Tom Clancy’s Elite Squad totiž vychází 27. srpna, na Android a iOS. Pokud vám hra utekla, vězte že jde o taktické akční RPG, jehož jádrem jsou souboje týmů 5v5.

Svůj elitní tým si budete moct poskládat ze sedmi desítek postav z celého univerza Toma Clancyho. Chybět tak nebude Sam Fisher, Caveira, Montagne, Nomad, nebo třeba El Sueño. S více či méně ikonickými postavami budete bojovat také na více či méně ikonických bojištích, jako například Base of Operations z The Division 2, nebo z Vallety ze Splinter Cell.

Chybět nebude ani PvP, nebo třeba guildy. Tom Clancy’s Elite Squad na hru roku nevypadá, co si budeme. Jako free to play mobilní hra by ale na nějakou chvíli zabavit bez problémů mohla a pokud vás tenhle koncept zaujal, můžete se na svých mobilních zařízeních, respektive jejich obchodem s aplikacemi, předběžně zaregistrovat.

zdroj: Ubisoft