9. 9. 2021 14:36 | Video | autor: Redakce Games.cz

Úvod The Last of Us: Part II byl v minulém díle našeho LongPlaye až překvapivě poklidný, a tak je čas tuhle klidnou vodu nějak rozvířit. Postará se o to Abby, ale také Šárka s Pavlem, kteří se dnes ve studiu sejdou u již 11. epizody putování s Joelem a Ellie.

Tentokrát už se vydáme do opravdu spoilerových teritorií jedné z nejlepších her pro uplynulou generaci konzolí. Ale to vám, našim věrným divákům, patrně nevadí. U dnešního golfového turnaje se uvidíme na YouTube živě v 15:00.