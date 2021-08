LongPlay – hrajeme závěr The Last of Us a DLC Left Behind

9. 8. 2021 13:36 | Video | autor: Redakce Games.cz

Minula zima, lovení jelenů i zapalování horských chat. Máme tu jaro, kdy se Joel s Ellie po dlouhé cestě konečně dopravili k nemocnici svaté Marie, pomazlili se se smečkou žiraf a tedy míříme do finále. Jelikož by dnešní epizoda byla asi poměrně krátká, rovnou po konci prvního The Last of Us navážeme s rozšířením Left Behind, kde se dozvíme, co dělala Ellie v postapokalyptickém světě předtím, než potkala Joela.

Začínáme ve 14:00, za kormidlo v podobě gamepadu si tentokrát sedne Pavel a vy mu můžete sekundovat v živém chatu na YouTube.