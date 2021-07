LongPlay – hledáme Tommyho a jedeme do Pittsburghu v The Last of Us

9. 7. 2021 13:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Šárka a Pavel jsou negativní – alespoň co se covidu a houbovitých infekcí týče, jinak samozřejmě srší dobrou náladou. I proto se k nim dnes odpoledne můžete připojit během LongPlaye prvního dílu The Last of Us, který se dočkává své již třetí epizody a v rámci letního speciálu časem volně přejde i v LongPlay rozšíření Left Behind a druhého dílu.

V minulé epizodě jsme se dočkali dojemné scény s Tess a také setkání s poněkud rozmrzelým samotářem Billem, který má Joelovi s Ellie pomoct opravit auto, aby se na druhou stranu pandemických Spojených států za Světlonoši dostali rychleji. Jak se situace vyvrbí a jestli se jim to podaří se dozvíte v dnešním videu.

Začínáme ve 14:00 na našem YouTube, tak si nás k pošmourné atmosféře za okny nezapomeňte včas naladit.