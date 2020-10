Jaké hry vyjdou příští týden

24. 10. 2020 20:00 | Video | autor: Alžběta Trojanová

Dneska se opět podíváme na to, co nám vychází příští týden za hry. Kromě poměrně očekávaného Watch Dogs: Legion se na nás vyvalí také vlna všemožných hororů, které ještě chtějí stihnout vydání v rámci strašidelného října. Indie vývojáři to ale rozhodně nebudou mít jednoduché – konkurence je nakonec velká. Příští týden vychází také cyberpunkový Ghostrunner, který je bez pochyb černým koněm letošního podzimu, a jak ostatně psal Patrik ve svém článku, byla by škoda tenhle titul opomenout.