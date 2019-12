Izometrická soulsovka Alaloth se připomíná upoutávkou

Windows PlayStation 4 Xbox One PS4 Pro Xbox One X

- Video autor: Jan Slavík

Alaloth: Champions of The Four Kingdoms se bude snažit hledat rovnováhu. Příběhovou i designovou. Výsledek má kombinovat tradiční high fantasy hru na hrdiny s napřímo ovládaným bojem stojícím zejména na dovednosti hráče po vzoru moderních akčních RPG. Vydání původně plánované na letošek se nestihne, což tvůrci ze studia Gamera Interactive připouští ve staronovém traileru.