20. 2. 2024 13:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Skull and Bones jsou po opravdu dlouhém čekání plném odkladů konečně tady a v dnešním videu si ukážeme, jak to po takové době vypadá, co nabízí, co tomu naopak chybí a co na hru vlastně říkáme.

Pustit si nás můžete živě na YouTube od 14:00 nebo později ze záznamu.