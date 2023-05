Hrajeme katastrofu jménem The Lord of the Rings: Gollum

26. 5. 2023 14:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Tak nám vyšel The Lord of the Rings: Gollum a bylo by možná lepší, kdyby to nedělal. Vašek v recenzi nešetřil vitriolem, hodnocení ze světa nejsou o nic vstřícnější. Studio Daedalic se nedrželo svého point-and-click kopyta a vytvořilo zhůvěřilost, která je někdy nudná, někdy lehoulince zajímavá, avšak neustále ošklivá a rozbitá.

Dneska se na ni podíváme ve videu. K ovladači zasedne Vašek, společnost mu bude dělat Patrik. A snad i vy! Těšíme se na vás i vaše dotazy a názory z chatu v 15:00 na našem YouTube.