Jak hodnotí ve světě – The Lord of the Rings: Gollum

26. 5. 2023 10:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Špatné hry bolí. A obzvláště bolí, když jsou zasazené do milovaného univerza, jako tomu je v případě The Lord of the Rings: Gollum. Plíživá adventura ze Středozemě se schizofrenním Glumem v hlavní roli je větší průšvih než Isildurovo zaváhání v Hoře osudu. Na vlastní kůži se o tom přesvědčil Vašek v recenzi, kde Sméagolovi udělil ošklivou trojku.

A ve zklamání není sám. Agregát Metacritic momentálně hodnotí ostudnými 38 body na PS5 a o trochu méně ostudnými 43 body na PS5. Kritici se shodují, že hra není zábavná, je ošklivější než Glumův rentgen chrupu a je prolezlá bugy víc než kožich běžného vrrka.

Podobně jako Glumovo pátrání po Jednom prstenu, bylo i moje pátrání po dokončení The Lord of the Rings: Gollum plné nekonečných neúspěchů, nepřekonatelných překážek a stále rostoucí úrovně šílenství. A stejně tak byla i moje cesta od začátku odsouzena k záhubě. Pokud bylo hlavním cílem vývojářů vás přenést do kůže ubohé, nemilované postavy, která čelí neustálé bolesti a utrpení na každém kroku, tak se jim to povedlo na výbornou.

Je těžké nevyjít z The Lord of the Rings: Gollum s pachutí na jazyku. Všude můžete vidět záblesky snahy Daedalicu vytvořit trochu jinou hru ze světa Pána prstenů. Hlavně v tom, jak se projevuje jedinečný psychologický stav nepravděpodobného hrdiny. Tato světlá místa se ale rychle ztrácejí mezi všemi ostatními designérskými a technickými klopýtnutími. Možná někde existuje hra, která by mohla fungovat jak na narativní, tak na mechanické úrovni. Bohužel, The Lord of Rings: Gollum není taková hra. Je mi líto, že to říkám, ale ty hrozné dojmy zůstanou.

Rock, Paper, Shotgun - Bez číselného hodnocení

The Lord of the Rings: Gollum je velmi nezáživná hra. Nelze si nevšimnout spousty rozbitých animačních smyček, postav zaseknutých ve scenérii a Gluma, který clipuje skrz prostředí. A to jmenuji jen některé nedodělky. I kdyby byl Gollum nakrásně technicky v pořádku, pořád jde o hru, která nedokáže žádným smysluplným způsobem rozšířit svět Středozemě. Něco se v ní sice trochu třpytí, ale stejně jako Jeden prsten je nejlepší The Lord of the Rings: Gollum vhodit do útrob Hory osudu a navždy na něj zapomenout.

Rve mi to srdce. Gollum má krásné designové momenty a číší z něj láska týmu pracujícího s materiálem, který očividně miluje. Má ale příliš mnoho problémů a jen některé z nich půjde dodatečně opravit. Určitým zvráceným způsobem si myslím, že to opravdu má nádech melancholie, která tak často proudí Tolkienem, protože ze špatné hry cítíte lásku, kterou do ní autoři vložili.

Pokud jste v posledním desetiletí hráli third person akční adventuru, hráli jste The Lord of the Rings: Gollum. Minus ten Glum, samozřejmě. Pochválím animační práci: Samotný Sméagol je tak strašidelně hbitý, jak byste očekávali. Ale pokud toužíte po herním Pánovi prstenů, vyzvedněte si Shadow of War v příštím výprodeji a zbytek úspor utraťte za druhou snídani.

zdroj: Daedalic Entertainment

Rád bych vám řekl, že Daedalic vyhrál na celé čáře, protože už jsem unavený z titulů, které zklamou. Ale The Lord of the Rings: Gollum místy až šokuje tím, jak je špatný. Hra je plochá, repetitivní, stealth je implementovaný špatně, vyprávění nudné, progrese neexistuje, modely postav jsou ošklivé a chyb je přespříliš. Jde o hru, která patří do roku 2000 a někdo by ji měl hodit zpátky do Hory osudu, odkud se vyškrábala.