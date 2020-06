Horor Werewolf: The Apocalypse se připomíná parádním trailerem

11. 6. 2020 10:10 | autor: Patrik Hajda

Zatímco napjatě očekáváme jakékoliv novinky z chystaného RPG Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, snadno bychom zapomněli na další připravovanou hru z univerza World of Darkness. Na hororové akci Werewolf: The Apocalypse – Earthblood se dělá už minimálně tři roky a vypadá to, že se pomalu schyluje k oznámení data vydání.

IGN uspořádalo vlastní digitální show plnou trailerů a gameplayů desítek zajímavých her a nechyběl mezi nimi vlkodlak. Stále se musíme obejít bez obrázků a ani tentokrát nedostáváme záběry z hraní. Ale to, co dostáváme, rozhodně stojí za to. Skvěle stylizovaný trailer podpořený napínavou hudbou, který na ploše pouhých dvou minut zachycuje rozpolcenost hlavního hrdiny Cahala.

Ten má tu smůlu (nebo štěstí?), že se proměňuje v krvelačnou bestii bez emocí, která ze všeho nejvíc opovrhuje lidmi vysávajícími energii z matičky Země. Má proto spadeno na ropnou společnost Endron, která operuje pod nadvládou ničivého ducha Wyrm.

Avšak Werewolf: The Apocalypse – Earthblood nebude pouze o zběsilém řádění, masakrování lidí a koupání se v krvi. Občas bude vhodnější přistoupit k problému jako člověk, protože jen v takové podobě si můžete s ostatními lidmi popovídat a třeba se od nich i něco dozvědět. Cahal se zároveň umí proměnit v obyčejného vlka, což mu umožní, aby se někam nepozorovaně proplížil.

Trailer momentálně dostupný pouze přes IGN na konci slibuje, že se dozvíme víc informací 7. července, kdy proběhne Nacon Connect, tedy živý stream plný her vydavatelství Nacon (dříve Bigben Interactive). Werewolf: The Apocalypse – Earthblood ještě nemá datum vydání, ale vyjde na PlayStationu 4, Xboxu One a na PC jako exkluzivita Epicu.