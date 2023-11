GDS 2022: Leszek Szczepański – Ideál vs. Realita: Procedurální setkání v Horizon Forbidden West

25. 11. 2023 15:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

S přednáškou Leszka Szczepańského pokračujeme ve výběru toho nejzajímavějšího z loňské konference Game Developers Sessions 2022. Letošní ročník se koná 8. a 9. prosince v pražském Kongresovém centru a vedle profesionálů z herního průmyslu cílí i na širokou veřejnost. Nabídne řadu zajímavých přednášek, panelové debaty i workshopy s významnými osobnostmi české i zahraniční herní scény.

Těšit se můžete mimo jiné na autora Tetrisu Alexeje Pažitnova, scenáristku a narativní designérku Rhiannu Pratchett, šéfa studia InXile Briana Farga či na autora DayZ Deana Halla. Z tuzemských jmen pak můžeme zmínit zástupce Warhorse, Martina Klímu a Dana Vávru, či šéfa Amanity Jakuba Dvorského.

Ještě před Game Developers Sessions 2023 si s námi můžete doplnit loňský ročník. V dnešním videu uslyšíte přednášku programátora herních systémů Leszka Szczepańského ze studia Guerrilla Games, který se společně se svým týmem snažil do Horizon Forbidden West zakomponovat procedurálně generovaný obsah. Jaká úskalí má implementace podobných mechanismů do otevřeného světa relativně lineární příběhové hry? Co ve výsledném titulu nakonec zbylo z ambiciózních plánů? Poslechněte si Leszkovo vyprávění:

Leszek Szczepański (Guerrilla Games) Leszek si s herním vývojem poprvé začal pohrávat na střední škole, kdy tvořil moduly pro Neverwinter Nights. Během studií na vysoké školy si přivydělával jako profesionální pán jeskyně. Vývojem her se dnes živí přes 15 let, pracoval mimo jiné na Metal Gear Ac!d 2, Sonic the Hedgehog 4, Killzone: Shadow Fall, Horizon Zero Dawn, Horizon Forbidden West i na menších mobilních titulech.

Videa z Game Developers Session 2022 vám přinášíme společně s organizátory konference. Další videozáznamy z minulých ročníků najdete na YouTube. V příštích dnech se můžete těšit například na přednášku Dana Vávry o tom, jak psát dobrý herní quest, či na post mortem české soulsovky The Last Oricru od Vládi Geršla.