GamesPlay – redakce umírá a miluje ve skvělém RPG Wildermyth

1. 7. 2021 14:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Fantasy RPG Wildermyth je nenápadná, ale naprosto skvělá hra. Její recenzi už připravujeme – mezitím vězte, že jde o simulátor hrdinských příběhů, jaké znáte třeba z partií Dračího doupěte. Vaši rekové si projdou životem od neschopnosti po polobožství, během toho se budou navzájem poznávat, nenávidět, milovat či jeden pro druhého umírat. To všechno je náhodně generované a funguje to výborně.

No a my se do někdy vtipného, mnohem častěji nemilosrdného světa Wildermythu sami vydáme. Stvoříme geroje inspirované členy naší vlastní redakce a uvidíme, jestli se Aleš někdy stane obávaným zabijákem, nebo jestli ho zabije padající balvan v zapomenuté jeskyni. Uvidíme, jak to dopadne s Alžbětou a Vaškem. A časem určitě přibydou i další herní novináři…

Pokud chcete být u toho, čekejte v 15:00 v chatu na YouTube, kde nám můžete třeba i radit, jaká rozhodnutí bychom podle vás měli udělat. Těšíme se na vás!