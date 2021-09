GamesPlay – hrajeme vyzyvatele Civilizace, strategii Humankind

2. 9. 2021 13:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Série Civilizace, přesněji řečeno Sid Meier’s Civilization, je tu s námi pěknou řádku let a nikdy se jí nikdo moc nepostavil. Ne snad že by konkurence vůbec neexistovala, ale vždycky maximálně vystrčí růžky a zase je schová. Žádná podobná série tu tak dlouho a v tak konzistentní kvalitě nikdy nebyla. A někteří si na tom rovnou vylámali zuby. Jenže teď přichází nový vyzyvatel a zdá se, že to s ním není vůbec marné.

Jmenuje se Humankind, dělá věci trochu jinak, ale v jádru je Civilizaci podobný možná víc, než by si sám připouštěl. Přesto se nebojí velkých kroků a jedním z těch největších je zdejší systém míchání civilizací. Jak to funguje a jestli to vůbec funguje, si probereme v dnešním GamesPlayi.

U kormidla bude ostřílený stratég Vašek, který má nahrány desítky hodin a jeho recenzi na Humankind si můžete přečíst zde. Se spoustou zvídavých otázek mu bude sekundovat zkušený hráč Civilizace Adam, který si Humankind už skoro koupil, ale na poslední chvíli odolal. Jestli vás hra zajímá stejně jako jeho, neváhejte se připojit na chat na YouTube a sypat tam během živého vysílání jeden dotaz za druhým.