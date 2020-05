GamesPlay – hrajeme unikátní střílečku Bright Memory

Windows

- Video autor: Redakce Games.cz

Nad dílem Bright Memory jediného autora ze studia FYQD nám pořád zůstává rozum stát. Něco tak nádherného a zajímavého se na poli singleplayerových stříleček často nevidí, mezi sólovými tvůrci už vůbec ne. A přesto je to realita a jeden z mála titulů oznámený na novou generaci konzolí. My si dnes vyzkoušíme jeho prolog.

Bude to jako nahlédnout do budoucnosti skrze lehoulince poškrábané kukátko. Chystaná plnohodnotná hra Bright Memory: Infinite by přeci jen měla být ještě o něco hezčí a vyleštěnější než již vydaná krátká ukázka Bright Memory.

Přesto si i na tomto prologu můžeme ukázat sílu a krásu Unreal Enginu a akční prvky hratelnosti, které mají oba tituly společné. Ne, pořád úplně nevěříme, že na tomhle někdo dělá sám. A chceme víc takových projektů!

Dívejte se s námi na unikátní střílečku Bright Memory od 14:00 na YouTube, Twitchi a Mixeru. A po videu se klidně stavte na náš Discord probrat svoje dojmy.

GamesPlay hrajeme na počítačích LYNX Grunex Super UltraGamer+ 2019.