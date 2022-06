GamesPlay – hrajeme Field of Glory II: Medieval s Janem Žižkou

23. 6. 2022 14:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Field of Glory II: Medieval je výborná strategická simulace středověkého válečnictví, jak už Vašek kdysi popsal ve své nadšené recenzi a jak jste si mohli všimnout v našem GamesPlayi. A dnes se do krutého tahového světa vracíme znovu, protože v novém rozšíření do hry vtrhli husité i s Janem Žižkou.

Vašek už kampaň za jednookého vojenského génia dohrál a první část svých dobrodružství pro vás vypsal v tomto článku (druhý díl čekejte někdy během zítřka). Spolu s ním se ke kameře posadí Aleš a ukážou všem papežencům, ktož že to vlastně jsú ti boží bojovníci. Začínáme v 15:00!