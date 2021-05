GamesPlay – bijeme se navzájem v Jedi Academy

4. 5. 2021 15:10 | Video | autor: Redakce Games.cz

4. květen je díky chytré slovní hříčce (May the Fourth = May the Force) mezinárodně uznávaný jako den Hvězdných válek, což jsme tady u nás v Gamesech museli využít. A rozhodli jsme se Star Wars oslavit způsobem sobě vlastním – pěkně na kameře se před celým světem porubat světelnými meči.

Naším kolbištěm nebude nic jiného než legendární Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy. Její bojový systém možná není tak elegantní jako třeba v případě Fallen Orderu, ale zase tady můžete popadnout wookieeskou kuši nebo obří raketomet a namísto Darth Vadera se na chvíli stát Doomguyem. Je to možná necivilizované, ale zároveň to je švanda.

Zahrajeme si ve třech, v sestavě Darth Svaak, mistr Smut-ni a padawan Wen Ou-Shek. Kdo se k nám chce připojit, ten bude v 15:30 čekat na YouTube. Těšíme se na vás!

