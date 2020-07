Far Cry 6 odhaluje hlavního záporáka a datum vydání

12. 7. 2020 22:08 | autor: Adam Homola

Rád bych napsal, že Far Cry 6 je teď už konečně oficiální, ale bohužel to není pravda, protože ono už je oficiální nějakou dobu. Ubisoftu totiž zase něco uteklo, a tak to v uplynulých dnech raději sám potvrdil, než aby hrál mrtvého brouka. Každopádně z malého gifu teď máme celý velký (neherní) trailer, a především datum vydání: únor příštího roku.

Na záběry přímo z hraní si budeme muset ještě nějakou dobu počkat, ale místo nich nám tvůrci alespoň naservírovali hezký trailer. Jeho hlavní hvězdou je herec Giancarlo Esposito, známý hlavně díky seriálu Breaking Bad, ale na chvíli se objevil například i v Mandalorianovi.

Esposito si ve Far Cry 6 střihne hlavního záporáka jménem Antón Castillo, který takhle na první dobrou trochu připomíná styl skoro všech předchozích záporáků série. Možná nebude tak divoký jako Vaas, ale úplně „normální“ taky není. Ostatně, je to diktátor, sám sebe nazývá El Presidente a má moc zajímavý proslov...

Nejužitečnější informací aktuálního traileru je potvrzení data vydání. Far Cry 6 si bohužel letos nezahrajeme, ale zas tak dlouho čekat nebudeme – hra vyjde 18. února 2021.

zdroj: Ubisoft