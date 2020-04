Dubnový update pro Animal Crossing rozšíří svatby, oslaví Den Země a přidá patro plné umění

Switch

- Video autor: Šárka Tmějová

Animal Crossing: New Horizons vyšlo minulý měsíc, kvůli souhře s reálným kalendářem jde ale o zábavu na dlouhé měsíce, možná i roky. Po slavnostech třešňových květů a Velikonocích dorazí tento týden další bezplatný update při příležitosti Dne Země a májových svátků jara. Spolu s nimi váš ostrov začnou navštěvovat také dva noví obchodníci a do muzea věhlasného kurátora Blatherse přibude celé jedno patro.

Zrovna jsem si během včerejšího GamesPlaye s Patrikem říkala, že už mě Animal Crossing: New Horizons dostatečně saturovalo a teď chvíli svůj ostrov nebudu chtít ani vidět, ale… Hráč míní, Nintendo mění. Sotva vám dojdou aktivity, kterým se můžete věnovat, hned přispěchá s něčím novým.

Z minulého dílu New Leaf se vrací lenochod Leif se svým zahradnickým stánkem, kde vám kromě semínek květin bude prodávat také keře. To je takový ten mezistupeň mezi kytičkami a stromy, s nímž můžete své dovednosti zahradního architekta povýšit na zcela novou úroveň.

Druhým navrátivším se obchodníkem z dubnové aktualizace je lišák Redd. Ten se spolu se svou rozvrzanou kocábkou bude náhodně objevovat na ostrovech, které můžete navštívit se speciálními zpátečními letenkami, a prodávat umění.

zdroj: Nintendo UK

Vzácné tapisérie, obrazy a sochy můžete sbírat pro vlastní potěšení a dekoraci příbytku, ale také je nosit Blathersovi. Ten je umístí do nově otevřené části muzea a můžete se těšit na reálné umělecké kousky jako van Goghovu Hvězdnou noc nebo Diskobola.

Co se sezónních akcí týče, mezi 23. dubnem a 4. květnem proběhnou oslavy svátků přírody. Ty se vážou k reálnému Dni Země (22. dubna) a také k japonskému svátku Zeleně, který se dříve slavil 29. dubna u příležitosti narozenin císaře Hirohita, který miloval rostliny. Jelikož byl poněkud kontroverzní, nechtěli Japonci otevřeně slavit jeho narozeniny a raději obecně slavili květenu. V roce 2007 byl nicméně svátek přesunut na 4. května, aby více zapadal do japonských jarních prázdnin.

Ale to jsem trochu odbočila! Edukační okénko bychom měli, takže teď ty oslavy… V daném týdnu a půl budete dostávat bonusové Nookovy míle za aktivity související se zahradničením, sázením stromů, zaléváním květin a tak podobně. A určitě se s nimi pojí i nějaké tematické odměny.

Co se prvního májového týdne týká, letištní dodo Orville vás vezme na speciální expedici do zahradního bludiště. Z živých plotů mám trauma od té doby, co jsem viděla Harryho Pottera a Ohnivý pohár, tak snad finální odměna mou postavičku neodnese na nějaký britský hřbitov.

zdroj: vlastní

Druhá polovina května bude věnovaná Mezinárodnímu dni muzeí (18. května). Ten se klasicky pojí s festivalem muzejních nocí, který kvůli koronavirovým opatřením letos neproběhne, takže si ho můžete vynahradit alespoň virtuálně. Sovák Blathers je koneckonců noční tvor, takže vás rád přivítá i po oficiální otevírací době. Za sběr razítek u různých expozic pak opět obdržíte nějaké ty odměny.

Když už jsme u toho koronaviru, mnoho lidí se kvůli rušení narozeninových oslav a svateb uchyluje k náhradním řešením prostřednictvím Animal Crossing. Nintendo tomu v červnu bude ještě nápomocnější, započne totiž svatební sezóna.

Na Harveyově ostrově s ateliérem naleznete spoustu tematických dekorací pro focení lamích manželů Reese a Cyruse, kteří by si svůj svatební den chtěli prožít ještě jednou. A přirozeně je můžete využít i pro vlastní večírky, od obřadů po rozlučky se svobodou.

Jarní update dorazí do Animal Crossing: New Horizons ve čtvrtek 23. dubna.