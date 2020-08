Děsivá plošinovka Little Nightmares 2 vyjde začátkem příštího roku

27. 8. 2020 21:40 | Video | autor: Patrik Hajda

V Americe to možná nevnímají tak jako my, protože u nich právě teď nepanuje černočerná tma. Pustit si takhle před půlnocí nový trailer hororových Little Nightmares 2 není v souladu s klidným spaním. Vážně, sledujte jen na vlastní nebezpečí.

Není pochyb, že tohle by se snadno mohlo stát jedním z klenotů příštího roku, aspirantem na nejlepší horor. Ať už jde o děsivou pianistku, třesoucí se pokroucené bytosti, nebo tu opravdu ohavnou sprintující ruku!

Já jsem velký strašpytel a nijak si nelibuji ve strachu, ale i tak dokážu ocenit kvalitu tohoto traileru i případnou kvalitu výsledné hry, kterou si bohužel asi nikdy nezahraju... Little Nightmares 2 má hned zítra ukázat další záběry z hraní a už teď dostává konkrétní datum vydání – 11. února na PC, PlayStationu 4, Xboxu One a Switchi, později v roce 2021 i na nové generaci konzolí.