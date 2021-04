CD Projekt ruší samostatný multiplayer, ale má velké plány – novinky 13. týdne

4. 4. 2021 12:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

Tenhle týden se o hlavní rozruch postaral hlavně CD Projekt. Za prvé vydal masivní patch pro Cyberpunk 2077, ale taky měl svoji tradiční telekonferenci s investory. Na té vyplynulo, že se firma rozhodla nevydat plánovaný samostatný multiplayer. Místo toho vyjde multiplayer jako součást původní hry. Jak a proč, to už moc jasné není. Došlo také k pár organizačním změnám, firma založila pobočku v Kanadě a chystá se vylepšená verze Zaklínače 3 pro nové konzole. Call of Duty pak vydalo masivní update, který pokud vlastníte Modern Warfare, Warzone a Black Ops Cold War, tak se dočkáte krásných 120 GB dat. Udpate vám ovšem aspoň trochu ubere na absurdně rozrostlých rozměrech všech her. Pak tu máme také shrnutí toho, co nás čeká na PS Plus a Games with Gold a nebudou chybět ani nějaké ty humory z herního Apríla. Tak mrkněte na video!