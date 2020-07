„A rozjede to Crysis?“ Mrkněte, jak si s remasterem poradí Nintendo Switch

20. 7. 2020 9:02 | autor: Jiří Svák

Vydání remasteru prvního Crysis na Switch se blíží, autoři se tak připomínají novým trailerem. Zatímco v případě uniklého videa z verze pro PC to vývojáři schytali natolik, že se rozhodli vydání odložit, u přenosné konzole od Nintenda s relativně slabým hardware by mohli sklidit kladnější reakce.

Hra na zařízení běží v 720p při 30 FPS, což bude pro kované střelce asi dost hořké zjištění, na druhou stranu na ně tahle verze úplně necílí, spíš si ji zahrají tací, co by z nostalgie rádi vrátili Nomáda do akce na své oblíbené konzoli. Takoví hráči pak ocení několik vylepšení, které hru přibližují aktuální produkci.

Pokud jste už zhlédli video, určitě mi dáte za pravdu, že nejpůsobivějším přídavkem je v remasteru vylepšené zničitelné prostředí doplněné o ohebnost a reaktivnost vegetace společně s dynamickým osvětlením.

To si takhle jdete džunglí a najednou se o přístojící palmu otře projektil z RPG a vy jen sledujete, jak se kmen kácí k zemi a zalehává nic netušící listoví. Palmové ratolesti se od výbuchu třesou, dřevo lítá na všechny strany – přesně podle (zjednodušených) zákonů fyziky. Pokud byste si tu tuhle parádu chtěli v klidu dokoukat v příhodně umístěném úkrytu z beden, tak vězte, že tímhle střelce rozhodně neošálíte: nejprve si podá dřevěné laťky, které se pod palbou rozpadnou na třísky, a pak i vás. Ve zběsilém úprku vám pak už nezbude nic jiného, než najít úkryt v přilehlé jeskyni, kde po sobě zametete stopy sestřelením jediného světelného zdroje.

Takhle nějak si představuju, že mi remaster na Switchi oživí hratelnost. Crysis samozřejmě nemůže zakrýt fakt, že jde o dílo z roku 2007 (autoři se o to snažili alespoň aplikací silného motion bluru), ale poctivou střílečkovou hratelností, tou by titul mohl stále zaujmout, natož na nové platformě. Vydání na Switchi určitě pomůže i nesmrtelné meme, protože kdo by se nezeptal: „Crysis na slabé Tegře? To musím vyzkoušet!“

Svoji zvědavost budete moci ukojit 23. června, kdy Crysis Remastered dorazí do online storu. Cenovku 30 USD mi hlava moc nebere, ale takové už je Nintendo.