Vyzkoušejte dema chystaných česko-slovenských her

4. 10. 2021 12:50 | Téma | autor: Patrik Hajda

Na Steamu právě probíhá další festival plný stovek a stovek demoverzí. Jedná se o ideální příležitost, jak si v předstihu vyzkoušet očekávané, spíše menší hry, aniž byste za ně museli platit čímkoliv jiným než časem.

V balíku více než 700 dem najdeme i české a slovenské zástupce, byť není zrovna snadné je objevit. Můžete si sice vylistovat hry s lokalizací, ale tím nutně nenajdete hry pocházející z našich zemí. Níže naleznete alespoň některé z českých a slovenských her, které se mi podařilo vypreparovat a vy si je můžete vyzkoušet.

Jediný vývojář Peter Kováč vás ve své hře Fragments of a Mind nechá prozkoumávat nejrůznější kouty paměti, kde budete hledat ztracené vzpomínky bezbranné hrdinky Cassandry. Budou na vás útočit nepřátelé i pasti, ale vy jim můžete leda tak uhýbat, případně je přelstít svým důvtipem a schopnostmi. Vydání hry je naplánované na únor příštího roku a ještě dnes si přečtete naše vlastní dojmy z hraní.

zdroj: Peter Kováč

Peter Jurkovský se rozhodl šířit příběhy slovenského národního hrdiny Jánošíka skrze svou akční adventuru Juro Janosik. Jakožto „dobrý“ bandita budete loupit ve skutečných hradech a zlato rozdávat potřebným, nepřátele svážete, ale nezabijete, osvobodíte kumpány, vyřešíte hádanky a třeba se i dozvíte něco nového o slovenském Robinu Hoodovi. Hra by měla vyjít ještě letos.

zdroj: Peter Jurkovský

Studio Frozen Phoenix zjevně vzalo Quakea a Rocket League a spojilo je dohromady v akčně sportovní hru Qfield. S pomocí futuristických bouchaček budete střílet do míče a svou palbou ho usměrníte do soupeřovy brány. Přestože je hra zjevně dělaná pro PvP bitvy, obsahuje i singleplayerovou kampaň plnou výzev. Plná hra by mohla dorazit do konce letošního roku.

zdroj: Frozen Phoenix

Tým Outside the Fox vám dává ochutnat svou kooperativní, ručně kreslenou střílečku Silicomrades. V této gaučové akci si vylepšujete svého robůtka, který s každým poškozením získává nový defekt, s nímž si musíte poradit. Hrát můžete na jednom gauči nebo klidně využít službu Steam Remote Play. S vydáním se počítá 29. dubna.

zdroj: Outside the Fox

Na Slovensku vzniká hra, která na trhu dlouhodobě chybí. Tactical Combat Department se totiž odkazuje k sérii SWAT, i když k elitní zásahovce přistupuje trochu jinak. Je totiž tahová, takže na prozkoumání domu máte relativně dost času. I tak to vypadá na pořádné napětí, protože si musíte poradit s teroristy, ochránit civilisty a obecně řešit psychiku všech zúčastněných. Již 14. října se spustí předběžný přístup.

zdroj: LukasH