Únorové recenze na Games.cz: Zázraky, očekávaná zklamání a zástup osmiček

Rok 2024 je v plném proudu a jen během února jsme zrecenzovali 14 her, z nichž většina to svými kvalitami dotáhla na krásných 8/10. Padly i dvě devítky, které ale vesmír vyvažuje dvěma pětkami.

„Pod zábavnou akcí a výborně zahranými postavami se skrývá průměrný looter shooter, ve kterém opakujete asi pět aktivit pořád dokola. Suicide Squad: Kill the Justice League mohla fungovat jako krátká akční odbočka. Jako hra, ke které se budete pravidelně vracet, ale naprosto selhává,“ zklamaně hodnotí superhrdinskou akci Jakub Malchárek.

„House Builder měl velký potenciál, ale nakonec ze stínu House Flipperu nevykročil. Stavba domů není propracovaná ani uspokojivá, vývoj postavy působí jako ušitý horkou jehlou a moc hezky se to neposlouchá ani se na to nekouká. Zaujme jen prostředím a různorodostí ve stavbách a stavebních procesech. Pokud hledáte občasný oddych, může fungovat, ale vaše další hra na všechny následující večery se z něj opravdu nestane,“ varuje Patrik Hajda před stavitelským simulátorem.

„Pokud zrovna nemáte chuť na nějakou akci, strategii, survival či sport a chcete si v poklidu odhalovat tajemství a namáhat mozkovnu v adventuře „jako za starých časů“ a za pár hodin se dočkat uspokojení z dokončení další hry, CLeM vám to do puntíku splní,“ pochvaluje si Patrik Hajda originální „puzzlevanii“.

„Banishers jsou slušnou hrou, která ale nijak nevybočuje a obávám se, že ji stihne kletba titulů z počátku roku. Potenciál námětu šel vytěžit lépe, akční složka v rázu studia Don't Nod opět působí nadbytečně a odfláknutě,“ soudí Pavel Makal o nenaplněných očekáváních.

„Výborná logická plošinovka, která dokáže zabavit malé i velké, staré i mladé. Precizní design tady jde ruku v ruce se sympatickou prezentací a vytříbenou hratelností, která jde vstříc moderním trendům, přičemž nezapomíná na staré pořádky. Nintendo opět střílí do černého,“ překypuje nadšením Adam Homola.

Helldivers 2 – 8/10

„Helldivers 2 nabízí hromadu legrace při masakrování broučí či robotí populace a stačí jim k tomu jen několik vydařených hratelnostních prvků. Už dlouho jsem se u žádného koopu tak skvěle nebavil,“ přiznává Pavel Makal.

„Skvělá tahovka se ztřeštěnými zvířátky, stylizovanými do středověkých iluminací. Inkulinati je návykové, ilustrace vtipné a nápadité, ale zapeklité souboje proti inkoustovým příšerkám pořádně prověří vaše logické uvažování. Pod roztomilým zevnějškem se skrývá malá, ale komplexní strategie,“ neskrývá ve své recenzi překvapení Jakub Malchárek.

„Neotřelá metroidvanie, která je plná brilantních nápadů a fantastického výtvarného zpracování. Ultros je další eso do debaty o hrách jako umění, a navíc se i výborně hraje,“ garantuje vám Jakub Malchárek.

„Na Skull and Bones jsme čekali tak dlouho, že jsme mohli mít jak přehnaná, tak i nulová očekávání. A výsledek tomu docela odpovídá. U hry jsem se častokrát opravdu bavil, užíval si plavbu, souboje i svět jako takový. Ale nelze přehlédnout chybějící prvky, silný grind a obecnou repetitivnost zážitku i docela závažné bugy. Definitivně to nebude hra pro každého, ani hra desetiletí, ani splněný sen hledačů pokladů a roleplayerů pirátů a rozhodně by jako celek mohla dopadnout daleko lépe. Ale když se do hry více ponoříte, baví vás téma a celkový, akčně-grindovací styl, umí vás odměnit. Ale až následující měsíce ukáží, zda dodatečný obsah bude natolik zajímavý, aby u hry mělo smysl setrvat,“ dumá nad téměř zázračným vydáním Patrik Hajda.

„Lootovací maraton s upravitelným auťákem v hlavní roli. Pacific Drive šikovně kombinuje roguelite prvky s arkádovou hratelností, která udělá radost všem hračičkům, kteří si na virtuálním autě chtějí vylepšovat vše od pneumatik po panely karoserie. I přes repetitivní herní náplň a místy frustrující obtížnost jde o atmosférickou jízdu, která dokáže vykouzlit působivé scenérie,“ rozpovídal se Jakub Malchárek o neotřelém mixu žánrů.

„Milostný dopis pamětníkům, nelítostný zážitek pro moderní hráče. Remasterovaná trilogie perfektně zachycuje kvality starých her, hratelnost je ale plně poplatná své době. Nováčci, přistupujte obezřetně,“ varuje Pavel Makal.

„Povedená zombie střílečka a jedna z mála her, které v současnosti zachraňují nabídku PS VR2. Solidní obsah, hezká grafika a parádní pocit ze střelby vystačí na slušně dlouhou dobu,“ užívá si Pavel Makal nejnovější přírůstek pro virtuální realitu.

„Srdceryvný příběh dvou bratrů umí i po tolika letech stále okouzlit. Napomáhá mu nová grafická stránka a stále funkční, jednoduchá a dodnes neokoukaná hratelnost. Tím hlavním je tu ale příběh, či spíše styl jeho vyprávění, který je mistrně zprostředkovaný řečí těla nejrůznějších postav a samotným dechberoucím prostředím. Krásná nestárnoucí jednohubka na jedno až dvě sezení, tentokrát navíc v plnohodnotné kooperaci, s níž se ale ze hry vytrácí původní neotřelý nápad s ovládáním,“ zamýšlí se Patrik Hajda nad prvotinou tvůrce It Takes Two.

„I přes špatný pathfinding, nepřesvědčivou umělou inteligenci a nezajímavou práci s licencí Terminátora je Terminator: The Dark Fate – Defiance povedenou taktickou strategií. Krom bojů a zásobování jednotek neřešíte sice nic jiného, ale zoufalé střety mezi odbojem a propojeným křemíkovým vědomím jsou zpracovány parádně,“ pochvaluje si Jakub Malchárek nejnovější hru podle slavného bijáku.

